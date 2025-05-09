Актори і акторки Молодого театру зі сцени заявили про сексуальне насильство з боку директора Андрія Білоуса

Вони закликали глядачів не толерувати насильство та розповсюджувати інформацію про справу Білоуса.

8 травня, після завершення вистави “Небезпечні зв’язки” у постановці Андрія Білоуса, актори і акторки звернулись зі сцени до глядачів. Вони розповіли про випадки сексуального насильства з боку режисера.

“Ми хочемо довести до вашого відома, що художнього керівника цього театру і режисера цієї вистави звинувачують у сексуальному насиллі, у багаторічних домаганнях до студенток, акторок, працівниць Молодого театру. До поліції подано 4 заяви, відкриті провадження за статтєю 153 (сексуальне насильство). Двоє з потерпілих були неповнолітніми на момент вчинення злочину.”

Учасники й учасниці вистави також повідомили про небажання влади розслідувати справу.

“Хоча кримінальне провадження триває, ми можемо спостерігати, що особливого прогресу слідство не демонструє. Всі подані заяви до Шевченківського управління поліція не хотіла реєструвати, поки суд не зобов’язав це зробити. Прямо зараз ви дивилися виставу, яка наочно демонструє те, що насправді відбувається в середині театру, де головним героєм є Андрій Білоус. Прямо зараз в цій залі знаходяться дві дівчини, які свідчать про сексуальне насильство з боку Андрія Білоуса. За нашими оцінками, в нашому театрі більш ніж 80% працівниць віком до 40 років у тій чи іншій формі постраждали від сексуальних домагань з боку Андрія Білоуса. Та попри все це, він досі продовжує обіймати посаду.”

Нагадаємо, вистава “Небезпечні зв’язки” – це постановка за однойменним романом Шодерло де Лакло, в якому, зокрема, головний герой спокушає 15-річну дівчину заради розваги. На сайті театру жанр постановки визначений як “жорстокі ігри”.

Фото: molodyytheatre.com “Небезпечні зв’язки”

Актори і акторки закликали глядачів розповсюджувати інформацію про справу Білоуса.

“Наразі в нас є підписана петиція про звільнення Білоуса, ми чекаємо від КМДА на її розгляд. Глядачі, актори, митці, підтримайте нас. Говоріть про це в своїх соцмережах. Не мовчіть, не толеруйте насилля. Не дайте цій справі затихнути. Допоможіть нам доказати владі, що в сучасному суспільстві це не є нормою.”

Глядачі відреагували на звернення оплесками і вигуками “Тримайтеся!”. Актори і акторки роздали їм листівки з текстом звернення.

Звинувачення Білоуса