Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
ГоловнаКультура
Спецтема
КультHub

Нобелівська лауреатка Ольга Токарчук відвідає Україну

Польська письменниця планує зустрічі в двох українських містах– у Києві та Львові

Нобелівська лауреатка Ольга Токарчук відвідає Україну
Фото: Суспільне новини

8 та 9 травня в Україні з візитом солідарності перебуватиме польська письменниця, есеїстка, поетка, сценаристка, лауреатка Нобелівської премії з літератури та лауреатка багатьох престижних літературних відзнак Ольга Токарчук.

Про це на своїй офіційній сторінці у фейсбуці повідомив Польський інститут в Києві. 8 травня зустріч у Києві модеруватиме письменник та філософ Володимир Єрмоленко, а 9 травня у Львові розмову вестиме есеїст та перекладач Остап Сливинський.

Перед своїм візитом Ольга Токарчук записала відео. В ньому вона наголошує, що її захоплює зацікавленість літературою в українців, попри ракетні атаки та стан повномасштабної війни.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies