Польська письменниця планує зустрічі в двох українських містах– у Києві та Львові

8 та 9 травня в Україні з візитом солідарності перебуватиме польська письменниця, есеїстка, поетка, сценаристка, лауреатка Нобелівської премії з літератури та лауреатка багатьох престижних літературних відзнак Ольга Токарчук.

Про це на своїй офіційній сторінці у фейсбуці повідомив Польський інститут в Києві. 8 травня зустріч у Києві модеруватиме письменник та філософ Володимир Єрмоленко, а 9 травня у Львові розмову вестиме есеїст та перекладач Остап Сливинський.

Перед своїм візитом Ольга Токарчук записала відео. В ньому вона наголошує, що її захоплює зацікавленість літературою в українців, попри ракетні атаки та стан повномасштабної війни.