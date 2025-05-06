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Помер письменник - шістдесятник та літературознавець Валерій Шевчук

Він вважається одним з фундаторів Житомирської прозової школи.

Помер письменник - шістдесятник та літературознавець Валерій Шевчук
Валерій Шевчук
Фото: PEN Ukraine

У віці 85 років пішов з життя український письменник-шістдесятник, літературознавець, історик, перекладач та культуролог Валерій Шевчук.

Про це повідомляє PEN Ukraine

Шевчук є автором понад 150 художніх і наукових книжок. Його творчість охоплює історичну прозу, твори про сучасне життя та літературознавчі дослідження. Серед найвідоміших творів – "Тіні зникомі", "Дім на горі", "Око прірви". 

Письменник вважається одним з фундаторів Житомирської прозової школи.

Також Шевчук був автором близько 500 наукових і публіцистичних статей з питань історії літератури, дослідником і перекладачем сучасною українською мовою творів давньоукраїнської літератури.

Твори митця перекладено 22 мовами світу, а за їхніми сюжетами створено фільми та театральні постановки в Україні та за кордоном. 

Шевчук – лауреат Шевченківської премії, літературних премій ім. Є. Маланюка, О. Пчілки, П.Куліша та ін., премії в галузі гуманітарних наук "Визнання". Був нагороджений "Орденом князя Ярослава Мудрого" V ст., медаллю Івана Мазепи.
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