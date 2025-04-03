Сьогодні у Лондоні автори протестують проти використання Meta книг для навчання ШІ

Раніше цього року в суді США стверджувалося, що генеральний директо Meta Марк Цукерберг схвалив використання компанією сумнозвісної “тіньової бібліотеки” LibGen.

Автори та інші професіонали видавничої галузі сьогодні влаштують демонстрацію біля лондонського офісу Meta на знак протесту проти використання організацією захищених авторським правом книг для навчання штучного інтелекту, пише The Guardian.

Письменниці Кейт Мосс і Трейсі Шевальє, а також поет і колишній голова Королівського літературного товариства Далджіт Награ будуть серед присутніх біля офісу компанії.

Протестувальники зустрінуться на площі Гранарі, а лист Meta від Товариства авторів (SoA) доставлять о 13:45. Його також надішлють до штаб-квартири Meta у США.

Раніше цього року в суді США стверджувалося, що генеральний директор Meta Марк Цукерберг схвалив використання компанією сумнозвісної “тіньової бібліотеки” LibGen, яка містить понад 7,5 мільйонів книг. Минулого місяця Atlantic перепублікувала доступну для пошуку базу даних заголовків, що містяться в LibGen, за допомогою якої багато авторів виявили, що їхні роботи могли використовуватися для навчання моделей штучного інтелекту Meta.

Голова SoA Ванесса Фокс О’Локлін охарактеризувала дії Meta як “незаконні, шокуючі та абсолютно руйнівні для письменників”.

“На написання книги може знадобитися рік або більше. Meta вкрала книги, щоб їхній штучний інтелект міг відтворювати творчий вміст, потенційно залишивши цих авторів без роботи”, ‒ додала вона.

Представник Meta сказав зі свого боку: “Ми поважаємо права інтелектуальної власності третіх сторін і вважаємо, що використання нами інформації для навчання моделей штучного інтелекту відповідає чинному законодавству”.