Нетаньягу прибув до Угорщини попри ордер МКС

Це перша його поїздка до Європи після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прибув до Угорщини вранці 3 квітня. Це перша поїздка до Європи після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт за звинуваченнями у військових злочинах у Газі.

Про це пише угорська служба Радіо свобода.

Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровніцький зустрів Нетаньягу в аеропорту Будапешта близько 2:30 ночі.

Фото: Фейсбук міністра оборони Угорщини Крістофа Салай-Бобровніцького міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровніцький та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу

Як пише видання, Нетаньягу "практично впевнений", що його не затримають під час чотириденного візиту до Угорщини.

Проте Угорщина зобов’язана заарештувати його як підписант Римського статуту, але, як пише видання, "її внутрішня правова ситуація є складною" і це дає уряду достатньо можливостей для хитрощів.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан публічно запросив Нетаньягу в листопаді, незабаром після того, як МКС видав ордер. Тоді Орбан сказав, що "гарантує", що якщо ізраїлський прем'єр приїде, то рішення МКС не матиме ефекту в Угорщині.

Тим часом дипломатичні джерела всередині Угорщини повідомили Радіо Свобода, що країна вирішила вийти з МКС, хоча це ще має бути офіційно підтверджено.

Угорщина ратифікувала Римський статут у 2001 році за першої каденції Орбана. Але він так і не здійснив другий крок, який фактично зводиться до включення статуту до національного правового кодексу країни.

Як зазначають експерти, тому Угорщина має юридичне зобов’язання з точки зору міжнародного права дотримуватися Римського статуту, але національне законодавство Угорщини дозволяє владі цього не робити.

Цю аргументацію і використала влада Угорщини.