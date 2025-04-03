ЗМІ: Волц створив 20 чатів у Signal для вирішення світових криз

Видання Politico з посиланням на два джерела у Вашингтоні стверджує, що радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц обговорював світові кризи та конфлікти з іншими чиновниками у щонайменше 20 чатах, створених в додатку Signal.

Обмін повідомленнями, який включав секретну інформацію, відбувався з цілої низки тем - від війни в Україні до протистояння Китаю, політики щодо Близького Сходу та ситуації в Африці.

Речник Національної ради безпеки Браян Г'юз підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа Signal є дозволеним месенджером, який деякі агенції автоматично встановлюють на смартфони своїх співробітників. Він також наголосив, що ця практика існувала і за президентства Джо Байдена. При цьому Signal "не є першим чи навіть другим вибором для передачі інформації", а заяви про поширення конфіденційних даних "на 100 відсотків не відповідають дійсності".