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ЗМІ: Волц створив 20 чатів у Signal для вирішення світових криз

Радник Трампа активно обговорював секретну інформацію у комерційному додатку.

ЗМІ: Волц створив 20 чатів у Signal для вирішення світових криз
Майк Волц
Фото: EPA/UPG

Видання Politico з посиланням на два джерела у Вашингтоні стверджує, що радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц обговорював світові кризи та конфлікти з іншими чиновниками у щонайменше 20 чатах, створених в додатку Signal.

Обмін повідомленнями, який включав секретну інформацію, відбувався з цілої низки тем - від війни в Україні до протистояння Китаю, політики щодо Близького Сходу та ситуації в Африці.

Речник Національної ради безпеки Браян Г'юз підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа Signal є дозволеним месенджером, який деякі агенції автоматично встановлюють на смартфони своїх співробітників. Він також наголосив, що ця практика існувала і за президентства Джо Байдена. При цьому Signal "не є першим чи навіть другим вибором для передачі інформації", а заяви про поширення конфіденційних даних "на 100 відсотків не відповідають дійсності".

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