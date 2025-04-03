Президент Євроради назвав тарифи Трампа "великою економічною помилкою"

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта у коментарі Euronews заявив, що рішення Дональда Трампа запровадити проти об'єднаної Європи високі митні тарифи є "великою економічною помилкою".

За словами посадовця, такий крок негативно вплине не лише на Сполучені Штати та Європейський Союз, але й на весь світ, адже торговельні відносини США та ЄС складають 30% глобального товарообігу та 40% світового ВВП.

Кошта закликає країни-члени блоку відреагувати "рішуче, але розумно". Він нагадав, що мита означатимуть підвищені ціни для американських споживачів та компаній, тож тарифна війна не йтиме на користь жодній зі сторін. "Немає сенсу розпочинати війну в економіці, коли всі у світі говорять про мир", - додав єврочиновник. Натомість потрібно "шукати спільне переговорне рішення в інтересах як американської, так і європейської економік".

Європейська Комісія, яка є відповідальною за економічну та зовнішню політику ЄС, має оприлюднити план заходів у відповідь на трампівські тарифи у четвер чи п'ятницю.