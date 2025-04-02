Угорщина готується вийти з Міжнародного кримінального суду

Угорщина виходить із Міжнародного кримінального суду (МКС).

Таку заяву зробив міністр юстиції Бенце Тужон на зустрічі послів, що відбулася у Міністерстві закордонних справ і торгівлі минулого тижня, передає видання Szabad Europa.

Ця зустріч пройшла в особливому режимі: у залі використовували камери, оснащені програмним забезпеченням для розпізнавання осіб. Це дало можливість гарантувати присутність лише запрошених гостей. При цьому дипломати сиділи в кріслах із вказаними на них своїми іменами.

Угорський уряд має подає до Національної асамблеї проєкт резолюції про вихід із МКС, потім, якщо більшість його схвалює, офіційно ініціює процедуру виходу. Весь процес може тривати до року. Текст проєкту резолюції найближчим часом можуть розмістити на сайті Національної асамблеї.

Про намір Угорщини вийти з МКС стало відомо ще торік – тоді уряд доручив трьом міністрам вивчити можливості та обставини виходу.

Будапешт сприйняв як «зелене світло» санкції США проти Міжнародного кримінального суду через ордер на арешт ізраїльського прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Тепер Угорщина чекає на візит Нетаньягу. Раніше керівник канцелярії Віктора Орбана дав зрозуміти, що хоча його держава все ще МКС, Римський статут, який встановлює обов'язкове прийняття ордерів на арешт, не був оприлюднений в Угорщині президентом. Тож уряд не вважає його дійсним для ізраїльського глави уряду.

Торік Орбан так же скептично відгукувався і на ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що «в його очах Путін не є військовим злочинцем» і що він вважає ордер на арешт безглуздим, оскільки «не можна запросити когось до угоди, сказавши: «Сідайте за стіл переговорів, і ми вас заарештуємо»».