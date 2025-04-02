Ізраїль анонсував розширення військової операції у Газі та захоплення "великих територій"

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про розширення військової операції у смузі Гази та анонсував захоплення "великих територій".

Його слова цитують ВВС, CNN та The Guardian.

Згідно із заявою, військова операція буде розширена, щоб "знищити та очистити територію від терористів і терористичної інфраструктури, одночасно захоплюючи великі території, які будуть включені в зону безпеки Ізраїлю".

Також, за словами ізраїльського міністра оборони, для цього необхідна широкомасштабна евакуація палестинців.

Повідомляється, що вночі ізраїльські військові почали наземну операцію в Рафаху.

Ізраїль відновив інтенсивні бомбардування Гази 18 березня, а потім розпочав новий наземний наступ, завершивши майже двомісячне припинення вогню у війні з ХАМАС.