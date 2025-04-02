Ізраїль анонсував розширення військової операції у Газі та захоплення "великих територій"

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про розширення військової операції у смузі Гази та анонсував захоплення "великих територій".
Його слова цитують ВВС, CNN та The Guardian.
Згідно із заявою, військова операція буде розширена, щоб "знищити та очистити територію від терористів і терористичної інфраструктури, одночасно захоплюючи великі території, які будуть включені в зону безпеки Ізраїлю".
Також, за словами ізраїльського міністра оборони, для цього необхідна широкомасштабна евакуація палестинців.
Повідомляється, що вночі ізраїльські військові почали наземну операцію в Рафаху.
Ізраїль відновив інтенсивні бомбардування Гази 18 березня, а потім розпочав новий наземний наступ, завершивши майже двомісячне припинення вогню у війні з ХАМАС.
- Кац вже робив схожі заяви: нещодавно він сказав, що відмова палестинського угруповання від негайного звільнення усіх заручників буде коштувати йому землі.
- Ізраїльські військові оприлюднили наказ щодо евакуації жителів Рафаху та частини сусіднього міста Хан-Юніс через здійснення "інтенсивних операцій зі знищення можливостей терористичної організації" на півдні Смуги Гази.
- ЗМІ раніше повідомляли, що ізраїльські військові розпочали нову операцію у місті Рафах для "розширення зони безпеки" на півдні смуги Гази.