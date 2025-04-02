Ірландські парламентарі не підтримали вотум недовіри спікерці нижньої палати

За вотум недовіри проголосував 71 законодавець, проти - 96.

Спікерка нижньої палати парламенту Ірландії пережила вотум недовіри, який намагались оголосити основні опозиційні партії.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше Верона Мерфі, незалежна членкиня нижньої палати парламенту Ірландії, відхилила заклики піти у відставку через суперечку щодо права виступу, яка вплинула на роботу парламенту.

Тоді опозиція звинуватила Мерфі в обході парламентських правил, прискоривши голосування щодо пропозицій уряду.

Під час голосування за вотум недовіри законодавці проголосували на користь Мерфі - 96 проти 71.