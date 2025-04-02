Ірландські парламентарі не підтримали вотум недовіри спікерці нижньої палати

Спікерка нижньої палати парламенту Ірландії пережила вотум недовіри, який намагались оголосити основні опозиційні партії.
Про це повідомляє Reuters.
Раніше Верона Мерфі, незалежна членкиня нижньої палати парламенту Ірландії, відхилила заклики піти у відставку через суперечку щодо права виступу, яка вплинула на роботу парламенту.
Тоді опозиція звинуватила Мерфі в обході парламентських правил, прискоривши голосування щодо пропозицій уряду.
Під час голосування за вотум недовіри законодавці проголосували на користь Мерфі - 96 проти 71.
- В кінці минулого року у Ірландії спікером стала 53-річна Верона Мерфі, яка раніше була далекобійницею та президенткою Ірландської асоціації автомобільних перевезень.
- У 2019 році Мерфі вже намагалася балотуватися до парламенту, але програла після антимігрантських заяв.
- Мерфі стала першою жінкою, яка займе крісло спікера після 20 чоловіків, починаючи з першого засідання у 1919 році.