​Через загрозу з боку РФ Фінляндія вийде з міжнародної конвенції про заборону протипіхотних мін

Фінляндія планує вийти з міжнародної конвенції про заборону протипіхотних мін та збільшити оборонні витрати до 3% ВВП до 2029 року, передає Reuters.

Вихід із Оттавської конвенції дозволить Фінляндії накопичувати запаси мін для використання у разі необхідності. Країна, як відомо, має найдовший кордон НАТО з Росією.

Прем'єр-міністр Петтері Орпо заявив, що безпосередньої військової загрози наразі немає, однак РФ становить довгострокову небезпеку для Європи. «Це дасть нам можливість гнучкіше підготуватися до змін у сфері безпеки», – пояснив глава фінського уряду.

Очікується, що додаткові 3 млрд євро, які будуть виділені Фінляндією на оборону, підвищать рівень військових витрат країни з 2,41% ВВП у 2024 році до 3% у 2029 році.

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що це рішення є частиною внеску країни в «Європу, яка бере на себе більшу відповідальність за власну оборону».

Фінляндія приєдналася до Оттавської конвенції в 2012 році та знищила понад мільйон наземних мін. Наразі понад 160 країн ратифікували цей договір або приєдналися до нього.