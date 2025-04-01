Ісландія евакуювала місто і сусідній курорт через загрозу вулкану

Ісландська влада евакуювала місто Ґріндавік і сусідній курорт “Блакитна лагуна” після потоків магми та серії невеликих землетрусів у регіоні, які, ймовірно, вказують на те, що вулкан може незабаром вивергнутися, пише BBC.

Метеорологічний офіс Ісландії попередив, що хоча магма ще не стала видимою, виверження, ймовірно, неминуче.“Наразі жодна магма не досягла поверхні, але, ймовірно, відбудеться виверження”, ‒ заявили в офісі.

Після виявлення потоків магми людям, які живуть у приблизно 40 будинках у місті Гріндавік, яке розташоване поблизу вулкана на півострові Рейк’янес, рекомендували покинути його.

Громаду, розташовану приблизно за 53 км від столиці Рейк’явіка, загалом евакуйовали рік тому, коли вулкан, який спав 800 років, знову прокинувся.

Місцеві ЗМІ повідомили, що розкішний спа-центр Blue Lagoon неподалік також евакуювали.

Потік магми супроводжувався інтенсивним штормом землетрусів, подібних до тих, що передували попереднім виверженням, повідомили в Метеослужбі.

Наразі 10 вивержень, які сталися на південь від Рейк’явіка на півострові з 2021 року, не вплинули безпосередньо на столицю та не порушили повітряне сполучення через викид попелу в стратосферу.

Ісландія відома як країна льоду та вогню завдяки численним льодовикам і вулканам.