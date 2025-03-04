Колишній посол України в Польщі став консулом Ісландії

Андрій Дещиця, який упродовж восьми років (з 2014-ого до 2022-ого) був послом України у Польщі, почав працювати на дипломатичній службі в Ісландії і отримав призначення від острівної країни стати консулом у Львові.

Про нову роль колишнього українського дипломата стало відомо з сайту Міністерства закордонних справ. Консульський округ Дещиці охоплює Львівську, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Тернопільську та Чернівецьку області.

Ще будучи на службі в українському МЗС, Дещиця з 2008 до 2012 року працював Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Ісландія за сумісництвом.