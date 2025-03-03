Головою Міжнародного Суду ООН став Юдзі Івасава

Юдзі Ісакаву обрали на посаду у зв'язку з відставкою Навафа Салама.

Новим головою Міжнародного суду ООН став японський суддя Юдзі Івасава.

Про це ідеться у пресрелізі Міжнародного суду.

"Головою Міжнародного суду ООН обрано суддю Юдзі Івасаву (Японія)", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що його було обрано на посаду через відставку 14 січня Навафа Салама, який залишив посаду, щоб обійняти посаду прем'єр-міністра Лівану. Повноваження Салама на посаді голови cуду мали закінчитися 5 лютого 2027 року. До цього ж терміну посаду голови обійматиме Юдзі Івасава.

Івасава є членом суду з 22 червня 2018 року. Раніше він працював професором міжнародного права в Токійському університеті та був головою Комітету ООН з прав людини.