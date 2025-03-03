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Підтримка України та посилення тиску на РФ: Стармер озвучив результати саміту в Лондоні

Британія вирішила подвоїти військову підтримку України.

Підтримка України та посилення тиску на РФ: Стармер озвучив результати саміту в Лондоні
Кір Стармер зустрічає Володимира Зеленського на Даунінг-стріт у Лондоні
Фото: EPA/UPG

У результаті вчорашнього саміту у Лондоні партнери домовилися у випадку мирної угоди продовжити посилювати обороноздатність України. Також Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оприлюднив основні пункти результатів саміту. 

Про це пише The Guardian.

Стармер підсумував основні чотири частини плану допомоги Україні, який європейські лідери обговорили на саміті у Лондоні.

По-перше, партнери повинні підтримувати потік військової допомоги Україні, продовжувати збільшувати економічний тиск на Росію, разом з тим подвоїти військову допомогу. 

"Уже цього року ми підвищили нашу підтримку до рекордних рівнів, але в суботу ми також домовилися про нову позику в розмірі 2,2 мільярда фунтів стерлінгів для України, забезпечену не британськими платниками податків, а прибутками від заморожених російських активів", — каже Стармер.

Партнери погодилися, що будь-який тривалий мир має гарантувати суверенітет і безпеку України, і що вона має бути за столом переговорів під час обговорення її майбутнього. Це абсолютно життєво важливо.

У разі мирної угоди партнери продовжать зміцнювати обороноздатність України та стримування України.

Також сторони домовилися створити коаліцію охочих, готових захистити майбутню угоду про закінчення війни та гарантувати мир.

  • У заході брали участь лідери Італії, Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Також учасниками події стали міністр закордонних справ Туреччини, генеральний секретар НАТО та президенти Європейської комісії та Європейської ради. 
  • Більшість результатів зустрічі залишилася непублічною, однак відомо, що Україна, Франція та Британія напрацюють спільний план, який презентують американській адміністрації. 
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