Росіяни скинули авіабомбу на будинок у Запорізькій області. Під завалами люди

Російська армія завдала авіаудару по приватному будинку у Пологівському районі на Запоріжжі. Під завалами опинилися двоє людей.
Про це інформує очільник Заапорізької ОВА Іван Федоров.
"Жінка та чоловік опинилися під завалами будинку внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району", — ідеться у повідомленні.
Ворог скинув КАБ на приватний будинок в с. Омельник. Під завалами опинилися жінка та чоловік. За попередньою інформацією, жінку вдалося врятувати.
Пошукові роботи продовжуються.
- Упродовж доби окупанти завдали 552 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.