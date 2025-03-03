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Росіяни скинули авіабомбу на будинок у Запорізькій області. Під завалами люди

Жінку вдалося врятували з-під завалів. Тривають пошуки чоловіка.

Росіяни скинули авіабомбу на будинок у Запорізькій області. Під завалами люди
Фото: Іван Федоров

Російська армія завдала авіаудару по приватному будинку у Пологівському районі на Запоріжжі. Під завалами опинилися двоє людей.

Про це інформує очільник Заапорізької ОВА Іван Федоров.

"Жінка та чоловік опинилися під завалами будинку внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району", — ідеться у повідомленні.

Фото: Іван Федоров

Ворог скинув КАБ на приватний будинок в с. Омельник. Під завалами опинилися жінка та чоловік. За попередньою інформацією, жінку вдалося врятувати.

Пошукові роботи продовжуються.

  • Упродовж доби окупанти завдали 552 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.
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