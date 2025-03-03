Це - американські парашутні системи, що забезпечують підвищену безпеку та стабільне та контрольоване зниження.

У Десантно-штурмових військах тривають випробування та підготовка особового складу до десантування на сучасних парашутних системах T-11.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

T-11 – це нове покоління десантних парашутів, що прийшло на зміну застарілим системам.

Вони забезпечують:

Підвищену безпеку, що дозволяє зменшити висоту десантування та відповідно зменшити час перебування у повітрі.

Збільшену вантажопідйомність, що дозволяє десантникам нести більше спорядження.

Стабільне та контрольоване зниження, мінімізуючи ризики при посадці.

Фото: Генштаб ЗСУ Випробування парашутних систем T-11

Фото: Генштаб ЗСУ Парашутні системи T-11

"Ці парашути вже довели свою ефективність у збройних силах провідних країн світу, а тепер і українські десантники освоюють новітні технології, що дозволять ще ефективніше виконувати бойові завдання", - зазначили в Генштабі.

T-11 - американська десантна парашутна система, розроблена фірмою "Пара-Флайт".

Фото: Генштаб ЗСУ Парашутні системи T-11

Фото: Генштаб ЗСУ Парашутні системи T-11