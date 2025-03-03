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У Десантно-штурмових військах випробовують нові парашути T-11

Це - американські парашутні системи, що забезпечують підвищену безпеку та стабільне та контрольоване зниження. 

У Десантно-штурмових військах випробовують нові парашути T-11
Парашутні системи T-11
Фото: Генштаб ЗСУ

У Десантно-штурмових військах тривають випробування та підготовка особового складу до десантування на сучасних парашутних системах T-11.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. 

T-11 – це нове покоління десантних парашутів, що прийшло на зміну застарілим системам. 

Вони забезпечують:

  • Підвищену безпеку, що дозволяє зменшити висоту десантування та відповідно зменшити час перебування у повітрі.
  • Збільшену вантажопідйомність, що дозволяє десантникам нести більше спорядження.
  • Стабільне та контрольоване зниження, мінімізуючи ризики при посадці.

Випробування парашутних систем T-11
Фото: Генштаб ЗСУ
Випробування парашутних систем T-11

Парашутні системи T-11
Фото: Генштаб ЗСУ
Парашутні системи T-11

"Ці парашути вже довели свою ефективність у збройних силах провідних країн світу, а тепер і українські десантники освоюють новітні технології, що дозволять ще ефективніше виконувати бойові завдання", - зазначили в Генштабі. 

T-11 - американська десантна парашутна система, розроблена фірмою "Пара-Флайт". 

Парашутні системи T-11
Фото: Генштаб ЗСУ
Парашутні системи T-11

Парашутні системи T-11
Фото: Генштаб ЗСУ
Парашутні системи T-11

Парашутні системи T-11
Фото: Генштаб ЗСУ
Парашутні системи T-11

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