У Десантно-штурмових військах тривають випробування та підготовка особового складу до десантування на сучасних парашутних системах T-11.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
T-11 – це нове покоління десантних парашутів, що прийшло на зміну застарілим системам.
Вони забезпечують:
- Підвищену безпеку, що дозволяє зменшити висоту десантування та відповідно зменшити час перебування у повітрі.
- Збільшену вантажопідйомність, що дозволяє десантникам нести більше спорядження.
- Стабільне та контрольоване зниження, мінімізуючи ризики при посадці.
"Ці парашути вже довели свою ефективність у збройних силах провідних країн світу, а тепер і українські десантники освоюють новітні технології, що дозволять ще ефективніше виконувати бойові завдання", - зазначили в Генштабі.
T-11 - американська десантна парашутна система, розроблена фірмою "Пара-Флайт".