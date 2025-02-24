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Міністри закордонних справ Північної Європи та Балтії: європейські країни повинні глибше залізти в свої кишені

Європейці повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні досягти миру з позиції сили, переконані очільники зовнішньополітичних відомств.

Міністри закордонних справ Північної Європи та Балтії: європейські країни повинні глибше залізти в свої кишені
Міністр закордонних справ Данії Ларс Расмуссен оглядає гаубицю «Богдана» під час візиту до Львова
Фото: EPA-EFE/Mads Claus Rasmussen

Європа повинна активізувати свої зусилля з допомоги Україні, щоб допомогти їй досягти миру з позиції сили.

Про це йдеться у статті міністра закордонних справ Данії Ларса Льокке Расмуссена для Financial Times, написаній у співавторстві з міністрами закордонних справ Естонії Маргусом Тсахкною, Фінляндії Еліною Валтонен, Ісландії Торгердур Катріною Гуннарсдоттір, Латвії Байбою Браже, Литви Кестутісом Будрісом, Норвегії Еспеном Бартом Ейде та Швеції Марією Мальмер Стенергард.

Як пишуть автори, країни Північної Європи та Балтії разом є другим у світі військовим донором України після США. 

“Ми пишаємося тим, що повністю і твердо підтримуємо наших українських друзів у захисті свободи та безпеки в Європі. Водночас це вимагає серйозних роздумів, – зазначає очільники МЗС. – Але як могло статися, що вісім малих країн Північної Європи лідирують у такій підтримці? У цей життєвий момент ми готові і бажаємо зробити більше. Але оскільки майбутнє європейської безпеки висить на волосині, настав час для всієї Європи активізуватися”. 

На їх думку, перш ніж обговорювати післявоєнні плани, європейці повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні досягти миру з позиції сили.

“Нам потрібно якнайшвидше надати більше військової підтримки, щоб зміцнити Україну та стримати Росію від подальшої агресії. Ми повинні рухатися швидше і бути рішучішими. Більше країн повинні робити більше. Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність, – зазначили вони. – Якщо Європа активізується, ми також станемо сильнішим партнером для США. Ми станемо незамінними в майбутніх переговорах лише завдяки збільшенню наших власних зусиль”.

“Ми готові креативно мислити, щоб знайти нове фінансування для української армії. Час зробити це зараз. Але європейські країни повинні глибше полізти в свої кишені”, – додали очільники зовнішньополітичних відомств Північної Європи та Балтії.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, у Києві розпочався саміт "Підтримуй Україну" за участі світових лідерів

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