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В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок

Транснаціональну мережу торгівлі людьми вдалося викрити через анонімне повідомлення на спеціальну гарячу лінію поліції.

В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
Фото: Richard Zubelzu/ZUMA/picture alliance

Поліція південно-східної іспанської провінції Аліканте заарештувала 48 осіб, зокрема трьох лідерів угруповання, звинувачених у торгівлі понад 1000 жінками з Колумбії та Венесуели, пише DW.

Правоохоронці здійснили серію рейдів на вісім об’єктів, включно з трьома борделями, зокрема в Аліканте та Мурсії.

“Жертв, переважно південноамериканського походження, заманили до Іспанії фіктивними пропозиціями роботи”, ‒ заявили у поліції.

Лідери зловмисників, іспанець і дві колумбійки, викрали протягом останнього року понад 1000 жінок. Жінки прибули до Іспанії, щоб працювати прибиральницями та у салонах краси, але натомість “їх відвезли до клубів, де вони піддавалися сексуальній експлуатації”.

Зрештою, вони жили як повії у приміщеннях, замаскованих під пансіонати чи гуртожитки.

Окрім того, що їх “примушували працювати весь час”, жінок тримали під постійним відеоспостереженням і не дозволяли перебувати на вулиці більше двох годин щодня.

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Поліція закрила три стриптиз-клуби та конфіскувала 17 об’єктів нерухомості, а також зброю, 150 000 євро готівкою та заблокувала банківські рахунки, на яких було 938 000 євро.

Шестеро затриманих залишаються в СІЗО, інших відпустили під заставу. Серед заарештованих були менеджери з нерухомості та “водії таксі”, які возили жінок між об’єктами.

Поліція каже, що транснаціональну мережу торгівлі людьми вдалося викрити через анонімне повідомлення на спеціальну гарячу лінію поліції.

Торік іспанські правоохоронці отримали 8051 скаргу від громадян, близько 1025 із них дали корисну оперативну інформацію.

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