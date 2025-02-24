Мерц – у треті роковини повномасштабної війни: країна, яка зазнала нападу, повинна брати участь у мирних переговорах

Лідер переможця виборів у Німеччині – Християнсько-демекоратичного союзу – Фрідріх Мерц опублікував у X заяву у треті роковини повномасштабного нападу Росії на Україну. Ймовірний наступний канцлер Німеччини сказав, що зараз більше ніж будь-коли потрібно поставити Україну в позиції сили.

Для справедливого миру країна, яку атакували, повинна бути частиною переговорів про мир, наголосив Мерц. Ця заява пролунала в контексті небажання американського президента Дональда Трампа запрошувати Володимира Зеленського за стіл переговорів із росіянами.

"Три роки російської війни загарбницької війни проти України. Три роки війни в Європі. Протягом трьох років нас супроводжували жахливі образи руйнувань і військових злочинів. Європа залишається на боці України. Зараз, як ніколи, ми повинні поставити Україну в позицію сили", – сказав політик.