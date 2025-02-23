​Шольц визнав свою поразку на виборах і привітав Мерца з перемогою

Шольц зазначив, що обійматиме свою посаду "до останнього дня", але "не матиме жодного стосунку до формування уряду".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав свою поразку на виборах до Бундестагу. Він також узяв на себе відповідальність за результати і привітав переможця Фрідріха Мерца.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Це гіркий результат виборів для Соціал-демократичної партії, це також поразка на виборах", – сказав Шольц після перших екзит-полів ARD і ZDF.

Він наголосив, що наразі для СДПН варто "рухатися вперед". Шольц також зазначив, що обійматиме свою посаду "до останнього дня", але дав зрозуміти, що "не матиме жодного стосунку до формування уряду".

"Тепер інші мають знайти спосіб сформувати уряд", – сказав він.

Водночас Мерц заявив, що він готовий взяти на себе відповідальність за країну.

"Ми – ХДС і ХСС – виграли ці федеральні вибори 2025 року… Я розумію відповідальність і масштаб завдання, яке стоїть перед нами… Я знаю, це буде непросто», – сказав Мерц, назвавши вечір 23 лютого "історичним".