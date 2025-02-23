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​На підтримку українських біженців у Польщі потрібно $400 мільйонів, - ООН

На підтримку українських біженців у Польщі потрібно майже $400 мільйонів - ООН

​На підтримку українських біженців у Польщі потрібно $400 мільйонів, - ООН
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

На підтримку українських біженців, які перебувають на території Польщі, у наступні два роки потрібно $392 млн.

Про це повідомило представництво Агентства ООН з питань біженців (UNHCR) у Польщі, передає Укрінформ.

UNHCR координує план дій щодо підтримки українських біженців на 2025-2026 роки, зокрема 77-ти місцевих гуманітарних організацій.

"Разом вони звертаються до міжнародної спільноти з проханням виділити $392 мільйони (приблизно 1,5 мільярда злотих) для продовження надання допомоги біженцям з України в Польщі протягом наступних двох років", - йдеться в повідомленні.

В ООН зазначили, що зараз "як ніколи важливою" є фінансова підтримка діяльності та розширення можливостей людей, які змушені були втекти від війни в Україні.

За даними організації, в результаті повномасштабного вторгнення РФ 6,9 млн українців змушені були виїхати з України, 3,7 млн українців стали внутрішньо переміщеними особами. Згідно з даними польської влади, станом на сьогодні в країні перебуває близько мільйона біженців з України.

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