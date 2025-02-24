Головна дипломатка ЄС каже, що США поширюють наратив Росії

Кая Каллас підкреслила, що будь-яка потенційна мирна угода для припинення війни Росії потребуватиме залучення України та Європи.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що адміністрація президента США Дональда Трампа поширює наратив Росії у своїй ескалації критики України, пише Bloomberg.

Виступаючи перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі в понеділок, Каллас підкреслила, що будь-яка потенційна мирна угода для припинення війни Росії потребуватиме залучення України та Європи.

Минулого тижня Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського, назвавши його “диктатором без виборів” і неправдиво заявивши, що його підтримують лише 4% населення країни. Двоє головних радників Трампа в неділю відмовилися назвати Росію агресором.

“Ми не можемо говорити від імені президента Трампа, і ці заяви досить цікаві. Якщо ви подивитеся на наративи зі Сполучених Штатів, то стане зрозуміло, що російський наратив там дуже сильно представлений”, ‒ додала Каллас.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ сказала, що у вівторок вона поїде до Вашингтона, щоб зустрітися з державним секретарем Марко Рубіо. Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідають Трампа цього тижня.

“Позиція Трампа спонукала яструбів зовнішньої політики США та союзників по НАТО хвилюватися, що він змусить Україну прийняти умови президента Росії Володимира Путіна, включно з постійною російською окупацією української землі”, ‒ зазначає видання.

Раніше стало відомо, що міністри закордонних справ узгодили 16-й пакет санкцій ЄС, спрямований проти імпорту алюмінію в Росію, її тіньового флоту нафтових танкерів, а також продажу ігрових консолей.