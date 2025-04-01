FT: США і Данія проведуть перші після повернення Трампа переговори на високому рівні

Цього тижня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен може зустрітися з держсекретарем США Марко Рубіо. Це будуть перші особисті дипломатичні переговори на високому рівні між двома країнами після переобрання президента США Дональда Трампа та його обіцянки "взяти під контроль" Гренландію.

Як пише Financial Times із посиланням на двох офіційних осіб, політики планують зустрітися у четвер в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

Запланована зустріч відбудеться під час візиту прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен до Гренландії, через кілька днів після того, як віце-президент США Джей Ді Венс відвідав острів. Проте зустріч можуть і скасувати через напружені відносини між Копенгагеном і Вашингтоном.

За словами джерел видання, американські та данські офіційні особи перебувають у "мінімальних дипломатичних контактах". Расмуссен і Рубіо розмовляли 20 хвилин телефоном у січні, через тиждень після того, як Фредеріксен і Трамп провели "власну неприємну розмову" щодо острова.

Представник Державного департаменту США відмовився від коментарів, коли його запитали про плани зустрічі цього тижня. Уряд Данії теж ніяк не прокоментував це.