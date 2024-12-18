У Ірландії вперше спікером парламенту обрали жінку

Раніше вона була далекобійницею та президенткою Ірландської асоціації автомобільних перевезень.

У Ірландії вперше спікером парламенту стала жінка – 53-річна Верона Мерфі, яка раніше була далекобійницею та президенткою Ірландської асоціації автомобільних перевезень.

Про це пише видання Politico.

Нового спікера обирали шляхом таємного голосування. Всього на цю посаду претендували четверо кандидатів. За Мерфі віддали 89 голосів, а за її найближчого конкурента 67.

У 2019 році Мерфі вже намагалася балотуватися до парламенту, але програла після антимігрантських заяв.

Вона стверджувала в інтерв’ю, що деяких шукачів притулку, які приїжджають до Ірландії, потрібно «депрограмувати», оскільки вони могли перебувати під впливом Ісламської держави.

Мерфі стала першою жінкою, яка займе крісло спікера після 20 чоловіків, починаючи з першого засідання у 1919 році.