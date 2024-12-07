Новий ірландський парламент розкритикували через малу кількість жінок

Дослідження Міжпарламентської європейської спілки показало, що новообраний парламент Республіки Ірландія став останнім у Західній Європі за відсотковим співвідношенням жінок-депутаток до чоловіків.

Як пише The Guardian, із 174 портфелів, власники яких визначалися на виборах у листопаді, жінкам дісталися лише 44 - це трошки більше 25%. І це при тому, що кількість зареєстрованих кандидаток була рекордною за весь час - 246.

У Західній Європі середній показник жіночого представництва у законодавчому органі складає 37%. А загалом по континенту ця цифра сягає 32%. Найкращий паритет спостерігається в Ісландії - там 47,6% місць у парламенті належать депутаткам. А задніх пасуть Румунія та Угорщина - 19% та 15% відповідно.

За підрахунками експертів, для досягнення абсолютного гендерного паритету за нинішніх темпів розвитку суспільства парламентам усього світу потрібно 130 років.