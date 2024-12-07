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Канада започатковує зовнішню політику в Арктиці

Зовнішня політика складається з чотирьох напрямків.

Канада започатковує зовнішню політику в Арктиці
Голова МЗС Канади Мелані Жолі
Фото: Скріншот з відео

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про започаткування зовнішньої політики Канади в Арктиці. 

Про це повідомила пресслужба уряду Канади.

Арктика переживає великі зміни. Зміна геополітичного ландшафту, розвиток загроз безпеці та прискорення зміни клімату впливають на Арктику унікальним чином і підкреслюють потребу в сильному лідерстві Канади, щоб реагувати на мінливу реальність у регіоні”, - йдеться у повідомленні.

Комплексна дипломатична стратегія для участі Канади в Арктиці забезпечує розширену присутність і партнерство для задоволення поточних потреб і гнучкість для адаптації до майбутніх викликів. 

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Вона складається з чотирьох напрямків зовнішньої політики:

  • утвердження суверенітету Канади; 
  • просування інтересів Канади через прагматичну дипломатію;
  • лідерство в управлінні Арктикою та багатосторонніх викликах;
  • застосування більш інклюзивного підходу до арктичної дипломатії.
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