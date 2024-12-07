Канада започатковує зовнішню політику в Арктиці

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про започаткування зовнішньої політики Канади в Арктиці.

Про це повідомила пресслужба уряду Канади.

“Арктика переживає великі зміни. Зміна геополітичного ландшафту, розвиток загроз безпеці та прискорення зміни клімату впливають на Арктику унікальним чином і підкреслюють потребу в сильному лідерстві Канади, щоб реагувати на мінливу реальність у регіоні”, - йдеться у повідомленні.

Комплексна дипломатична стратегія для участі Канади в Арктиці забезпечує розширену присутність і партнерство для задоволення поточних потреб і гнучкість для адаптації до майбутніх викликів.

Вона складається з чотирьох напрямків зовнішньої політики: