Канада започатковує зовнішню політику в Арктиці

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про започаткування зовнішньої політики Канади в Арктиці.
Про це повідомила пресслужба уряду Канади.
“Арктика переживає великі зміни. Зміна геополітичного ландшафту, розвиток загроз безпеці та прискорення зміни клімату впливають на Арктику унікальним чином і підкреслюють потребу в сильному лідерстві Канади, щоб реагувати на мінливу реальність у регіоні”, - йдеться у повідомленні.
Комплексна дипломатична стратегія для участі Канади в Арктиці забезпечує розширену присутність і партнерство для задоволення поточних потреб і гнучкість для адаптації до майбутніх викликів.
Вона складається з чотирьох напрямків зовнішньої політики:
- утвердження суверенітету Канади;
- просування інтересів Канади через прагматичну дипломатію;
- лідерство в управлінні Арктикою та багатосторонніх викликах;
- застосування більш інклюзивного підходу до арктичної дипломатії.