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Ще одна країна звинуватила Google у монополії

Раніше техногігант вже був визнаний порушником через домінацію на ринку.

Ще одна країна звинуватила Google у монополії
Фото: EPA/UPG

У Канаді Бюро з питань конкуренції намагається через трибунал довести факт зловживання становищем на ринку з боку компанії Alphabet, якій належать бізнеси під брендом Google.

Як пише "Укрінформ", регулятор вважає, що компанія поводиться антиконкурентно в питанні наданні послуг онлайн-реклами. Google нібито "змушує учасників ринку використовувати лише їхні власні інструменти, не даючи іншим компаніям можливості вести чесну боротьбу". 

Якщо Бюро вдасться довести факт монополії, то Google у Канаді може зіткнутися з вимогою продати два своїх рекламних продукти або ж заплатити великий штраф.

Цьогоріч компанія вже отримала статус монополіста на своєму рідному американському ринку. У США суд погодився з висновком щодо надмірно домінантного положення Google у сфері онлайн-пошуку. Департамент юстиції після цього навіть розглядав варіант відчуження деяких бізнесів техногіганта. Зрештою ведуться розмови про те, що компанію змусять продати свій популярний браузер Chrome.

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