“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
​Як написати правильну історію України
​Як написати правильну історію України
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
ГоловнаЕкономікаДержава

Шмигаль: Україна підписала з ЄС меморандум для отримання 18,1 млрд євро

Це частина пакета G7 на суму 50 млрд доларів

Шмигаль: Україна підписала з ЄС меморандум для отримання 18,1 млрд євро
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Україна і Євросоюз підписали Меморандум про взаєморозуміння, необхідний для виділення нашій державі 18,1 млрд євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це частина пакета G7 на суму 50 млрд доларів, який забезпечують прибутками від заморожених російських активів.

«Такий крок — це не лише підтримка, але й прецедент притягнення Росії до відповідальності за її злочини та початок процесу, щоб агресор заплатив за свою жорстоку війну», - зауважив Шмигаль.

  • Як відомо, країни G7 та ЄС ухвалили рішення про надання Україні фінансової допомоги за рахунок заморожених російських активів. Йдеться про близько $50 мільярдів, які мають бути доступні вже цього року.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies