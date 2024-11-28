Шмигаль: Україна підписала з ЄС меморандум для отримання 18,1 млрд євро

Україна і Євросоюз підписали Меморандум про взаєморозуміння, необхідний для виділення нашій державі 18,1 млрд євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це частина пакета G7 на суму 50 млрд доларів, який забезпечують прибутками від заморожених російських активів.

«Такий крок — це не лише підтримка, але й прецедент притягнення Росії до відповідальності за її злочини та початок процесу, щоб агресор заплатив за свою жорстоку війну», - зауважив Шмигаль.