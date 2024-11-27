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За жовтень вклади українців зросли майже на 6 млрд грн, – Фонд гарантування вкладів

Загальна сума вкладів фізичних осіб, у тому числі ФОП, у банках України наразі складає 1 331,6 млрд грн.

За жовтень вклади українців зросли майже на 6 млрд грн, – Фонд гарантування вкладів

Станом на 1 листопада 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 331,6 млрд грн, що на 5,9 млрд грн більше за аналогічний показник на 1 жовтня. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізосіб. 

Від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 96,8 млрд грн, з яких 58,7 млрд грн – реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок листопада:

  • вклади у національній валюті – 854,9 млрд грн;
  • вклади в іноземній валюті – 476,7 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 листопада 2024 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,1%. Сума їх вкладів склала 147,7 млрд грн. Зазначається, що вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 листопада 2024 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:

У Фонді нагадали, що з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 жовтня 2024 року в реєстрі учасників Фонду налічується 62 банки.

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