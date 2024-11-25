Зеленський: Що менше в Росії надприбутків від нафти, то менше можливості вести війну

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський подякував уряду Великої Британії за рішення запровадити санкції проти 30 нафтових танкерів та кількох російських страхових компаній.

"Сьогодні є нове рішення Британії щодо санкцій проти тіньового танкерного флоту. Тридцять танкерів санкціоновані. Це важливий крок. І буде правильним, щоб європейські партнери – на рівні всього ЄС, – а також інші партнери підтримали такі санкції", — зазначив глава держави.

Президент наголошує, "що менше буде російських надприбутків від нафти, то менше буде в Росії й можливості вести війну. Це очевидний зв’язок. Зв’язок, який повинен спрацювати заради реального миру".