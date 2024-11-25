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Зеленський: Що менше в Росії надприбутків від нафти, то менше можливості вести війну

Президент подякував Британії за пакет санкцій проти російського тіньового флоту.

Зеленський: Що менше в Росії надприбутків від нафти, то менше можливості вести війну
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський подякував уряду Великої Британії за рішення запровадити санкції проти 30 нафтових танкерів та кількох російських страхових компаній.

"Сьогодні є нове рішення Британії щодо санкцій проти тіньового танкерного флоту. Тридцять танкерів санкціоновані. Це важливий крок. І буде правильним, щоб європейські партнери – на рівні всього ЄС, – а також інші партнери підтримали такі санкції", — зазначив глава держави. 

Президент наголошує, "що менше буде російських надприбутків від нафти, то менше буде в Росії й можливості вести війну. Це очевидний зв’язок. Зв’язок, який повинен спрацювати заради реального миру".

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