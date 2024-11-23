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Зеленський: український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу

Із липня 2023 року по листопад 2024-го 321 обʼєкт інфраструктури портів УКраїни РФ пошкодила ударами своїх ракет та іранських дронів.

Зеленський: український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Експорт продовольства з України забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу. А за час роботи програми Grain From Ukraine 20 мільйонів вдалося врятувати від голоду.

Про це повідомив Володимир Зеленський на Третій міжнародній конференції Grain from Ukraine у Києві.

«Програма дійсно успішно працює, буде розширюватись. Я хочу подякувати всім, хто це забезпечує... Це не тільки Європа, безумовно, що для нас дуже важливо. Це і Африка, і Азія – весь світ. Це країни, яким ми реально допомогли. Ефіопія, Сомалі, Судан, Ємен... Нігерія, Газа тощо», - сказав глава держави.

Президент наголосив, що Україна є одним із найбільших світових донорів продовольчої безпеки і продовжує експортувати продовольство попри війну з Росією.

Зеленський сказав, що країна-агресор, блокуючи українські порти, могла поставити в залежність ті народи, які залежать від імпорту нашої агропродукції. Тому важливо обєднати зусилля для захисту продовольчої безпеки, безпеки маршрутів постачання продовольства й інших критичних експортних товарів.

«Тільки за час роботи експортного продовольчого коридору в нашому Чорному морі – від липня минулого року по цей місяць – 321 обʼєкт інфраструктури наших портів був пошкоджений ударами російських ракет та іранських дронів. Більше ніж 20 суден – звичайних цивільних суден – також під ударами було пошкоджено. І це ми говоримо про судна інших країн. Це не про українські судна. Більш ніж 60 цілеспрямованих ударів саме по продовольчій інфраструктурі», - зазначив глава держави.

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