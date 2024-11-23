Умєров: Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів "Паляниця"

Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів. Зокрема, країна виділяє 10 млн євро на проєкт "Паляниця".

Відповідний Меморандум підписали у Вільнюсі міністри оборони України та Литви Рустем Умєров та Лаурінас Кащюнас, повідомляє Міноборони України. В оборонному відомстві зазначають, що Меморандум про взаєморозуміння щодо створення механізму підтримки сил безпеки і оборони України через внески в українську оборонну промисловість відкриває нові можливості для литовських інвестицій в наш ОПК і сприяє розширенню стратегічного партнерства між нашими країнами. Це довгострокова угода, в рамках якої вже погоджено перший транш у розмірі 10 мільйонів євро. Литва спрямовує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця". "Литовська сторона вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур, перший транш на підтримку українських DeepStrike буде перераховано найближчим часом", — додають у Міноборони. Рустем Умєров подякував Литовській Республіці за незмінну допомогу, яку Україна отримує у складний час, "і особисто пану Кащюнасу за його лідерство на посаді міністра оборони". Окрім підписання меморандуму, очільники оборонних відомств обговорили ключові пріоритети на 2025 рік: підготовку та оснащення українських бригад, забезпечення боєприпасам, засобами ППО та розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості.