Дешевше фінансувати Україну зараз і не допустити, щоб вона програла війну, - представниця МВФ

"Україна останніми роками дуже добре показала, що вона гарний позичальник".

Україна останніми роками дуже добре показала, що вона гарний позичальник, тому партнерам вигідніше надавати фінансування країні зараз, не допускати її поразки у війні.

Про це заявила постійна представниця Міжнародного валютного фонду в Україні Прішила Тофано, передає "Інтерфакс-Україна".

"Фінансування країни зараз варте того. Не тільки з погляду цінностей, принципів чи моралі, але це може бути дешевше для її (України - ред.) союзників. Дешевше фінансувати Україну зараз і не допустити, щоб вона програла війну, ніж потім покривати витрати на додаткову оборону або біженців, якщо Україна програє війну", - сказала вона на конференції "Матриця реформ: Основи посилення економічного зростання для вступу в ЄС" у Києві.

Водночас Тофано зазначила, що Україна має продовжувати доводити міжнародним союзникам свою здатність проводити правильну політику.

Вона наголосила, що Україна доклала зусиль із нарощування власних доходів, однак викликаний російською агресією шок настільки великий, що обійтися без зовнішнього фінансування Україна нездатна, і у зв'язку з цим важлива нова ініціатива G7, в межах якої країні буде виділено $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Тофано також зазначила, що після закінчення війни витрати України залишаться на високому рівні у зв'язку з витратами на відновлення, значними соціальними витратами, зокрема - на адаптацію ветеранів, зусилля з повернення громадян, які виїхали за кордон.

У зв'язку з цим представниця вона наголосила на важливості підвищення податків, згадавши в цьому контексті пропозицію МВФ щодо підвищення податку на додану вартість та дотримання Національної стратегії доходів.

Тофано також наголосила на важливості поліпшення раціоналізації та планування видатків задля вивільнення додаткового фінансового ресурсу, поліпшення роботи інституцій та збереження орієнтації на вступ до ЄС.

Серед способів забезпечення фінансування вона також назвала реструктуризацію зовнішніх боргів України, вкотре зазначивши, що емісійне фінансування залишається небажаним варіантом.