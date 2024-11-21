УП: Печерський суд визначився із запобіжним заходом для Боголюбова

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід бізнесменові Геннадію Боголюбову, пише «Українська правда».
Суд розпорядився відправити його під варту. Повний текст ухвали мають оприлюднити 22 листопада.
«Обрати підозрюваному Боголюбову Геннадію Борисовичу, 20.01.1962 року народження… запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - йдеться в тексті документа.
Суд розпорядився, аби після затримання Боголюбова не пізніше ніж через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження привезли до слідчого судді Печерського суду, аби той вирішив питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш мʼякий запобіжний захід.
Хто такий Геннадій Боголюбов
- У 90-х роках Боголюбов разом з Ігорем Коломойським стали співзасновниками найбільшого банку в Україні – Приватбанку. Станом на 2021 рік Боголюбов займав 5 сходинку в рейтингу найбагатших людей від Forbes. Тоді його статки оцінювали в $1,7 млрд доларів.
- Коломойський та Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій Приватбанку. Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.
- Після націоналізації Приватбанку Боголюбов та Коломойський стали об'єктами численних юридичних розслідувань, пов'язаних із виведенням коштів з банку та іншими фінансовими махінаціями.
- У липні цього року працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому співвласнику Приватбанку, а також прикордоннику, який сприяв у незаконному перетині кордону. Олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня потягом "Київ - Хелм", хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. Встановлено також, що Боголюбов виїхав по недійсному паспорту громадянина України, який фізично країну не полишав. Натомість польським прикордонникам олігарх пред’явив вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон.