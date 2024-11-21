УП: Печерський суд визначився із запобіжним заходом для Боголюбова

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід бізнесменові Геннадію Боголюбову, пише «Українська правда».

Суд розпорядився відправити його під варту. Повний текст ухвали мають оприлюднити 22 листопада.

ухвала Печерського районного суду щодо Геннадія Боголюбова

«Обрати підозрюваному Боголюбову Геннадію Борисовичу, 20.01.1962 року народження… запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - йдеться в тексті документа.

Суд розпорядився, аби після затримання Боголюбова не пізніше ніж через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження привезли до слідчого судді Печерського суду, аби той вирішив питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш мʼякий запобіжний захід.

Хто такий Геннадій Боголюбов