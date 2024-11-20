Завтра відключення електроенергії застосовуватимуть протягом доби

У четвер, 21 листопада, в Україні діятимуть відключення світла.

Про це повідомляє Укренерго.

Електропостачання не буде за такою схемою:

7:00 — 11:00 — одна черга відключень

11:00 — 19:00 — дві черги відключень

19:00 — 22:00 — одна черга відключень

"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу", повідомляють в "Укренерго".

Українців закликають використовувати електроенергію ощадливо, а також не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.