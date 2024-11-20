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Завтра відключення електроенергії застосовуватимуть протягом доби

Українців закликають використовувати електроенергію ощадливо.

Завтра відключення електроенергії застосовуватимуть протягом доби
Фото: EPA/UPG

У четвер, 21 листопада, в Україні діятимуть відключення світла.

Про це повідомляє Укренерго.

Електропостачання не буде за такою схемою: 

  • 7:00 — 11:00 — одна черга відключень 
  • 11:00 — 19:00 — дві черги відключень  
  • 19:00 — 22:00 — одна черга відключень  

"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу", повідомляють в "Укренерго".

Українців закликають використовувати електроенергію ощадливо, а також не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

  • У понеділок глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що вдалося відновити подачу світла, тепла й води для мешканців Вінниччини, Івано-Франківщини, Львівщини, Рівненщини. Наразі без електропостачання лишаються близько 220 тисяч абонентів на Одещині, де ситуація найскладніша, та Дніпропетровщині.
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