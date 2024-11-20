Завтра відключення електроенергії застосовуватимуть протягом доби

У четвер, 21 листопада, в Україні діятимуть відключення світла.
Про це повідомляє Укренерго.
Електропостачання не буде за такою схемою:
- 7:00 — 11:00 — одна черга відключень
- 11:00 — 19:00 — дві черги відключень
- 19:00 — 22:00 — одна черга відключень
"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу", повідомляють в "Укренерго".
Українців закликають використовувати електроенергію ощадливо, а також не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.
- У понеділок глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що вдалося відновити подачу світла, тепла й води для мешканців Вінниччини, Івано-Франківщини, Львівщини, Рівненщини. Наразі без електропостачання лишаються близько 220 тисяч абонентів на Одещині, де ситуація найскладніша, та Дніпропетровщині.