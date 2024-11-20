ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
ГоловнаЕкономікаФінанси

Шмигаль: Всесвітня продовольча програма ООН виділить понад $2 мільярди на підтримку України

План передбачає надання гуманітарної допомоги та підтримку населення України.

Шмигаль: Всесвітня продовольча програма ООН виділить понад $2 мільярди на підтримку України
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу
Фото: Анна Стешенко

Виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН ухвалила проміжний стратегічний план для України на 2025-2027 роки із бюджетом у 2,1 млрд доларів.

Про це повідомляє Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН ухвалила проміжний стратегічний план для України на 2025-2027 роки загальним бюджетом 2,1 млрд доларів", — написав він.

План передбачає надання гуманітарної допомоги, підтримку громадського населення, продовження процесу розмінування та підтримку експортного потенціалу України в постачанні сільгосппродукції на міжнародні ринки.

"Вдячні партнерам за послідовну підтримку України та українців під час повномасштабної війни з Росією", — додає очільник уряду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies