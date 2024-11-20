Шмигаль: Всесвітня продовольча програма ООН виділить понад $2 мільярди на підтримку України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу

Виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН ухвалила проміжний стратегічний план для України на 2025-2027 роки із бюджетом у 2,1 млрд доларів.

Про це повідомляє Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН ухвалила проміжний стратегічний план для України на 2025-2027 роки загальним бюджетом 2,1 млрд доларів", — написав він.

План передбачає надання гуманітарної допомоги, підтримку громадського населення, продовження процесу розмінування та підтримку експортного потенціалу України в постачанні сільгосппродукції на міжнародні ринки.

"Вдячні партнерам за послідовну підтримку України та українців під час повномасштабної війни з Росією", — додає очільник уряду.