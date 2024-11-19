Укрнафта стане мажоритарним власником мережі АЗС

ПАТ підписало угоду з компанією Shell про придбання 51% у ТОВ «Альянс Холдинг».

«Укрнафта» і міжнародна компанія Shell уклали угоду про придбання частки 51% у ТОВ «Альянс Холдинг». Це означає, що ПАТ стане мажоритарним власником мережі АЗС.

Про це йдеться на сайті Групи Нафтогаз.

Найближчими днями Укрнафта і Shell звернуться до Антимонопольного комітету за дозволом на концентрацію. Це обов’язкова передумова завершення угоди. Опісля компанія зможе повністю завершити угоду та набути всіх прав і обов’язків акціонера.

«Укрнафта стане мажоритарним власником мережі автозаправних комплексів, що включає в себе 118 працюючих АЗК, а також інше майно. Це в кінцевому результаті створить додаткові фінансові надходження для Групи Нафтогаз та сприятиме збільшенню відрахувань до державного бюджету», – заявив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

За інформацією Нафтогазу, Shell входить до десятки мереж за обсягами продажу в Україні: 118 працюючих автозаправних комплексів, №9 за реалізацією пального за результатами 6 місяців 2023 року та №7 за кількістю АЗК, що розташовані переважно в сприятливих зонах з інтенсивним трафіком.

Упродовж року проведуть ребрендинг усіх АЗК. І обіцяють зберегти персонал компанії – це 1550 працівників.