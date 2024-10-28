Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше

Дорожче цей вид пального коштував хіба що наприкінці листопада торік. Тоді на ціну вплинула блокада кордону польськими фермерами , а також прискіпливіші митні перевірки. Держава боролася із сірим імпортом газу з Росії. Як наслідок — ціна на автогаз дійшла до майже 37 гривень за літр.

Літр автомобільного газу на заправках продають у середньому майже по 35 гривень. Ціна стабільно зростає ще з кінця серпня, а хуткий стрибок стався у жовтні. Загалом же за два останні місяці автогаз додав у ціні на понад шість гривень.

Фото: svoi.kr.ua

Різке подорожчання автогазу з початку місяця

По-перше, на ціну на заправках почали впливати нові акцизи на пальне. Їх Верховна Рада запровадила ще з 1 вересня, весь цей час ринок жив зі старих дешевших запасів. Але поступово до України привозять нові партії, уже за вищою ціною.

Друга причина подорожчання — сезонний стрибок попиту на європейського ринку, від якого залежить і Україна. Польща й інші держави ЄС використовують скраплений газ (LPG), щоб опалювати будинки. До того ж з 20 грудня Євросоюз нарешті припинить закупівлі цього виду пального з Росії. І це також уже впливає на ситуацію на ринку.

«Ціна зростає після зміни розміру акцизного податку в 3,5 раза. І розрахункова собівартість тепер повинна складати 59 тис. грн за тонну. Але накопичені залишки, слабкий ринок поки що стримують таке зростання. Це видно з торгів вітчизняних виробників, однак щотижня ціни повільно зростають на 500–1000 грн на тонні», — пояснив голова Української асоціації скрапленого газу Станіслав Батраченко.

Нові акцизи уряд запроваджував понад пів року: перші пропозиції в Кабінеті Міністрів оприлюднили ще навесні, тоді почалися дискусії поміж урядовцями, депутатами та гравцями ринку. Найбільше суперечок було довкола автомобільного газу. У середині липня Верховна Рада затвердила нові податки на пальне. І лише 1 вересня президент підписав закон.

Акцизи на пальне підвищуватимуть у п'ять етапів, наступний — з 1 січня 2025-го, а завершиться процес у 2028 році. Натепер податок на автогаз складає 148 євро за тонну, за три роки збір зросте до 250 євро.

У профільній асоціації констатували: ціна автогазу на заправках ще не сягнула піка після першого підвищення акцизів. Вартість пального до кінця року впевнено наближатиметься до 40 грн за літр або й навіть більше.

Фото: obozrevatel.com Олександр Сіренко

«З цими акцизами були довгі колізії. Закон навіть вчасно не опублікували. Все це робили заднім числом. Але ці нові податки ми почали серйозно відчувати не з 1 вересня, а тільки із середини жовтня. Це зростання на понад п'ять гривень внаслідок додаткового податкового навантаження, тільки тепер ми цього досягли. Далі ціна ростиме, тому що партії пального із середини вересня вже дорожчі», — розповів аналітик ринку пального Олександр Сіренко.

У серпні в очікуванні нових акцизів постачальники збільшили імпорт автогазу на понад 40 %, зазначив експерт. Водночас у вересні закупівлі з-за кордону значно впали — приблизно уп’ятеро. Тому запасів дешевшого пального на ринку вистачить лише до кінця жовтня.

Подорожчання пального зачепило майже три мільйони власників авто, які використовують газобалонне обладнання. Кількість таких машин щомісяця збільшується приблизно на одну-дві тисячі. Однак різка зміна ціни може якщо не зупинити, то значно сповільнити цей процес.

Натомість ціни на бензин і дизельне пальне на заправках, навпаки, знижуються. Це закономірний процес, оскільки подешевшала нафта на світовому ринку.

Але дилери називають ще одну причину — падіння попиту на пальне. Скажімо, у вересні продажі знизилися на 10–20 % залежно від регіону.

Літр бензину на заправках продають у середньому по 55.75 грн. За два місяці пальне подешевшало на понад гривню.

Фото: LB.ua Ціна пальне на заправці Києва, 28 жовтня 2024 р.

Подібна ситуація і з соляркою, літр у середньому продають по 51.95 грн. Тоді як ще наприкінці серпня ціна дизельного пального була майже на 90 копійок дорожчою.

«З бензином і дизельним пальним ситуація стабільна. Попит відповідає пропозиції. Я не думаю, що стануться якісь суттєві зміни. Хіба якщо зміниться курс національної валюти, але це якщо й буде, то ближче до кінця року», — зазначив фахівець галузі енергетики Геннадій Рябцев.

Україна в час великої війни повністю покладається на імпорт пального. З цим також можуть виникнути проблеми. Скажімо, польські фермери знову шантажують блокадою кордону. Поки що йдеться про протест лише на одному пункті пропуску. Акцію обіцяли розпочати ще 8 жовтня, а тривати блокада має до кінця року. Утім поки в Держприкордонслужбі не повідомляли про серйозні інциденти чи черги.

Європейський ринок LPG лихоманить

У Європі значно зріс попит на скраплений газ. Це сезонне явище, яке трапляється щороку з настанням перших холодів, бо багато споживачів з різних європейських країн використовують цей вид пального для обігріву будинків.

З початку жовтня ціни на LPG (зріджений нафтовий газ), яким заправляють авто чи який спалюють у котлах опалення, почав стрімко дорожчати в Польщі. Усе через дефіцит ресурсу, тому пропозицій на ринку для продажу в Україну ставало все менше, а ціни зростали.

Подібною є ситуація в Румунії, яка також є одним з найбільших постачальників автогазу до України. Хоча в Українській асоціації скрапленого газу зауважили: везти пальне з південного напрямку зараз поки що найвигідніше.

Дефіцит автогазу в жовтні виник і в балтійських країнах, бо там на ремонти зупиняли найбільші нафтопереробні заводи.

«Таке трапляється одразу після початку опалювального сезону. Просто в нас цей процес збігся ще й з впливом на ціни нових акцизів. Щодо Європи, то там часто скраплений нафтовий газ використовують як котельне паливо. Тому його й не вистачає для автомобілістів, а надто в Україні. Головним постачальником для нас є Польща. А там головним споживачем такого газу є якраз домогосподарства. Тому зростання ціни в нас триватиме. І воно було б ще більшим, якби не найдужче з 2021 року падіння цін на нафти у світі», — переконаний Геннадій Рябцев.

Фото: facebook/Геннадий Рябцев Геннадій Рябцев

Європейські країни досі купують скраплений газ у Росії. Скажімо, Польща імпортує близько мільйона тонн. На початку жовтня обсяги постачань з Росії значно зменшилися, що також вплинуло на дефіцит. Але поступово закупівлі російського пального зростають. Польські трейдери намагаються накопичувати газ і обмежують його продаж до інших країни. Або якщо й експортують, то вже за значно вищою ціною.

До сезонного попиту додався ще один фактор: з 20 грудня Євросоюз припинить закупівлі скрапленого газу (LPG) з Росії. Нарешті набудуть чинності санкції, які затвердили ще торік, у середині грудня. Однак тоді Єврокомісія вирішила відкласти дію обмежень, щоб постачальники зуміли виконати річні контракти.

«У грудні газу на європейському ринку стане ще менше. Партії, які пропонують зараз за більш-менш адекватними цінами, трейдери намагаються викупити й накопичити у сховищах. Тому будь-який ресурс зараз заходить до України значно дорожче, ніж це було, наприклад, у серпні. Росте попит, ростуть котування. Як це відобразиться на заправках? Раніше я дав би акуратний прогноз про 40 грн до кінця року. Але думаю, що буде більше», — констатував Олександр Сіренко.

Скільки тепер російського автогазу на українських заправках, оцінити важко. Ще торік Державна митна служба посилила вимоги до пального, постачальники надають на кордоні документи про походження та весь маршрут доставки. Утім деякі європейські трейдери йдуть на хитрощі: російський газ змішують з пальним з інших країн і так змінюють його походження в документах.

Фото: temperi-logistics.com

Підвищення ціни вдарило не лише по водіях

Відчутно зросли витрати споживачів, які використовують газ у балонах. Реальних обсягів цього ринку не знають ні державні органи, ні профільні асоціації, оскільки значна його частина поза законом. Часто пальне в балони закачують просто на звичайних автомобільних заправках без спеціального обладнання.

В Українській асоціації скрапленого газу визнають: проблема набула загрозливих масштабів. Адже попит значно зріс з початку повномасштабного вторгнення.

«Тільки за 2022 рік з-за кордону завезли близько 200 тис. балонів. Це вшестеро більше, ніж за 2021-й. Працює також на повну вітчизняний виробник балонів з потужністю 12 тис. штук на рік. Отже, ринок зростає активно, а можливі майбутні блекаути додадуть ще певну кількість користувачів. Це крім постійного попиту, що зростає у прифронтових областях», — пояснив Станіслав Батраченко.

Держава не регулює ціни на газ у балонах, вони цілком залежать від ринку. Натомість у законодавстві прописали чіткі правила заправки та використання такого виду пального. Перед закачування газу балон мають прискіпливо перевірити. Зокрема, зважити, щоб зрозуміти, скільки саме пального туди можна заправити. Це важливо, бо від перепаду температури газ може розширюватися й вибухати. Тому закачувати балон повністю категорично заборонено.

Фото: ukravtonomgaz.ua Газова автозаправна станція

«Раніше в кожній області були газонаповнювальні станції. З часом через газифікацію та падіння інтересу споживачів ця історія припинилася. Зараз, думаю, десь половину балонів заправляють з порушеннями. Я сам бачив таке: приїжджає авто, відкривається багажник, там балон — так і закачують. Це очевидне порушення», — розповів Олександр Сіренко.

За його словами, до великої війни ми оцінювали ринок газу в балонах як 3–5 % від загального споживання, тобто приблизно до п'яти тисяч тонн на місяць. Зараз ця цифра може бути більшою, найперше через попит на прифронтових територіях, де росіяни розбомбили мережі. Активно купують газ у балонах і мешканці звільнених територій або прикордоння з Росією.

Утім привозити газ у такі села дедалі небезпечніше: машини з балонами стають ціллю для ворогів. Як це трапилося на початку жовтня в селі Гірськ на Чернігівщині, що за п'ять кілометрів від кордону з Росією. Росіяни скинули вибухівку з дрона на автомобіль, який перевозив балони. Від детонації загорілися будинки, загинули троє людей, серед них 6-річна дитина.