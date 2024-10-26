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Уряд погодив часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних

Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін. 

Уряд погодив часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних
засіданні уряду 23 серпня 2024 року
Фото: КМУ

Уряд погодив часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних. Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін. 

Як йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну, таке протокольне рішення за пропозицією першого заступника Міністра оборони погоджено на засіданні Уряду 25 жовтня. 

Це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону. Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. 

Причиною аудиту називають аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань.

За результатом аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та, чи носять вони потенційно корупційний характер. 

"На основі цих даних Уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь нашої безпеки та оборони, і на користь нашої економіки", – зазначили у Кабміні.

  • 20 жовтня на порталі "Дія" призупинили роботу послуги з бронювання працівників від мобілізації.
  • Раніше Економічна правда писала, що через обурення президента України Володимира Зеленського бронюванням 1,5 мільйона осіб уряд до 15 листопада призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.
  • До 15 листопада планували провести аудит рішень про визначення критично важливих підприємств та організацій, а Мінекономіки має проаналізувати результати й до 20 листопада поінформувати Кабінет Міністрів.
  • Водночас раніше перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заперечив поширену інформацію про зупинку процесу бронювання від мобілізації.
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