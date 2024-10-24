Пишний: НБУ планує приєднатися до Банку міжнародних розрахунків

"Ми можемо ділитися досвідом, щоб посилити стійкість на глобальному рівні", - вважає, глава НБУ.

Очільник Національного банку України Андрій Пишний заявив, що НБУ планує приєднатися до Банку міжнародних розрахунків.

Про це йдеться в дописі Пишного на його фейсбук-сторінці.

Глава НБУ розповів про зустрічі з колегами з європейських центробанків (Швеції, Данії, Німеччини, Франції), на яких говорили про збереження безперебійності фінансової системи за будь-яких умов і монетарну політику під час війни.

Пишний зазначив, що партнерам розповіли про плани НБУ приєднатися до Банку міжнародних розрахунків. «Ми можемо ділитися досвідом, щоб посилити стійкість на глобальному рівні. Враховуємо думки колег, щоб відповідати усім необхідним вимогам», - зауважив очільник Нацбанку.

Пишний наголосив, що сьогодні центробанки «мають потужний голос» і важливо, аби вони долучалися до дискусій про збереження фінансової підтримки України, а ще про посилення санкцій проти Росії. Крім того, очільник НБУ висловив очікування, що партнери підтримають неприпустимість відновлення роботи місії МВФ у Росії.