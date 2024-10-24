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"Епіцентр" підвищує безпеку своїх ТЦ Новини компаній

Компанія започаткувала проєкт "Епіцентр Сейфіті". Персонал торгових центрів навчатимуть правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.

З огляду на масштаби мінної загрози в Україні, "Епіцентр" активно інвестує у безпеку власного персоналу та клієнтів. В кожному ТЦ “Епіцентр” відтепер є ідентифікатор - спеціально навчений співробітник, який спеціалізується на розпізнаванні вибухонебезпечних предметів, організації евакуації та оперативних заходах реагування.

Епіцентр навчатиме персонал
Фото: Епіцентр
Епіцентр навчатиме персонал

Новостворене підприємство "Епіцентр Сейфіті" вже провело спеціальну підготовку понад 200 ідентифікаторів. Крім цього, майже 4000 працівників торговельних центрів після проходження навчань знають, як діяти в разі виявлення вибухонебезпечних предметів і можуть надати домедичну допомогу. Компанія не просто навчає, як правильно діяти в екстрених ситуаціях, а створює новий стандарт безпеки для своїх торгових центрів.

Компанія створює новий стандарт безпеки для своїх торгових центрів.
Компанія створює новий стандарт безпеки для своїх торгових центрів.

Активно проводяться освітні заходи для населення: за два місяці було організовано майже 200 тренінгів з мінної небезпеки. Крім цього, “Епіцентр” планує здійснювати гуманітарне розчищення територій, яке стане ключовим елементом відновлення інфраструктури та економіки України. 

“Ми переконані, що створення безпечного середовища сьогодні є маркером відповідальності будь-якого бізнесу, особливо в сфері обслуговування та роздрібної торгівлі. Тому як соціально відповідальна компанія впроваджуємо найвищі стандарти безпеки, піклуючись про захист як наших працівників, так і клієнтів”, - підкреслив директор ТОВ “Епіцентр Сейфті” Олександр Білотіл. 

У липні 2024 року “Епіцентр Сейфіті” отримала офіційний статус оператора протимінної діяльності.
Фото: Епіцентр
У липні 2024 року “Епіцентр Сейфіті” отримала офіційний статус оператора протимінної діяльності.

У липні 2024 року “Епіцентр Сейфіті” отримала офіційний статус оператора протимінної діяльності. Він надає можливість компанії проводити нетехнічне та технічне обстеження, ручне розмінування та очищення районів, які постраждали від бойових дій. В перспективі компанія планує розвивати цю діяльність як окремий бізнес-проект, оскільки вбачає великий запит держави на розвиток приватного ринку операторів розмінування територій.

Епіцентр Сейфіті отримала офіційний статус оператора протимінної діяльності. Він надає можливість компанії може проводити нетехнічне та технічне обстеження, ручне розмінування та очищення районів, які постраждали від бойових дій
Фото: Епіцентр
Епіцентр Сейфіті отримала офіційний статус оператора протимінної діяльності. Він надає можливість компанії може проводити нетехнічне та технічне обстеження, ручне розмінування та очищення районів, які постраждали від бойових дій

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