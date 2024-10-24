З огляду на масштаби мінної загрози в Україні, "Епіцентр" активно інвестує у безпеку власного персоналу та клієнтів. В кожному ТЦ “Епіцентр” відтепер є ідентифікатор - спеціально навчений співробітник, який спеціалізується на розпізнаванні вибухонебезпечних предметів, організації евакуації та оперативних заходах реагування.

Фото: Епіцентр Епіцентр навчатиме персонал

Новостворене підприємство "Епіцентр Сейфіті" вже провело спеціальну підготовку понад 200 ідентифікаторів. Крім цього, майже 4000 працівників торговельних центрів після проходження навчань знають, як діяти в разі виявлення вибухонебезпечних предметів і можуть надати домедичну допомогу. Компанія не просто навчає, як правильно діяти в екстрених ситуаціях, а створює новий стандарт безпеки для своїх торгових центрів.

Компанія створює новий стандарт безпеки для своїх торгових центрів.

Активно проводяться освітні заходи для населення: за два місяці було організовано майже 200 тренінгів з мінної небезпеки. Крім цього, “Епіцентр” планує здійснювати гуманітарне розчищення територій, яке стане ключовим елементом відновлення інфраструктури та економіки України.

“Ми переконані, що створення безпечного середовища сьогодні є маркером відповідальності будь-якого бізнесу, особливо в сфері обслуговування та роздрібної торгівлі. Тому як соціально відповідальна компанія впроваджуємо найвищі стандарти безпеки, піклуючись про захист як наших працівників, так і клієнтів”, - підкреслив директор ТОВ “Епіцентр Сейфті” Олександр Білотіл.

Фото: Епіцентр У липні 2024 року “Епіцентр Сейфіті” отримала офіційний статус оператора протимінної діяльності.

У липні 2024 року “Епіцентр Сейфіті” отримала офіційний статус оператора протимінної діяльності. Він надає можливість компанії проводити нетехнічне та технічне обстеження, ручне розмінування та очищення районів, які постраждали від бойових дій. В перспективі компанія планує розвивати цю діяльність як окремий бізнес-проект, оскільки вбачає великий запит держави на розвиток приватного ринку операторів розмінування територій.

Фото: Епіцентр Епіцентр Сейфіті отримала офіційний статус оператора протимінної діяльності. Він надає можливість компанії може проводити нетехнічне та технічне обстеження, ручне розмінування та очищення районів, які постраждали від бойових дій

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