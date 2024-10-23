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Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств

Статус критично важливого в підприємства можуть забрати, якщо він не відповідатиме критеріям. 

Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Засідання кабміну 13 вересня 2024 року
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку визначення критично важливих підприємств, працівники яких мають право на бронювання. Зокрема, він дозволив перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям, пише "Економічна правда" з посиланням на постанови.

У порядку визначення критично важливих підприємств з'явився новий пункт, який передбачає, що орган, який надав критичний статус, може провести перевірку цього підприємства на відповідність критеріям. За результатами перевірки можливі два рішення: 

  • підприємство визнають таким, що не відповідає критеріям, тож його статус критично важливого скасують
  • підприємство визнають відповідним до критеріїв і статус підтвердять

Економічне бронювання

У вересні прем'єр-міністр анонсував запровадження економічного бронювання за принципом "воюй або працюй". За даними співрозмовників редакції, станом на вересень обговорювали, що критеріями бронювання будуть не лише "біла" зарплата понад 34 тисячі гривень. Серед новацій – гарантії відстрочки кваліфікованим кадрам, які повернуться з-за кордону. Таким чином в Кабміні сподіваються на створення додаткових робочих місць. Ще одна мета – вивести з тіні бізнес, який й досі сплачує зарплати в конвертах. Плюс – підвищення військового збору з 1,5% до 5% та щомісячна звітність ПДФО. Докладно про це – в матеріалі Анни Стешенко "«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання". 

У жовтні в Дії призупинили бронювання працівників – до 15 листопада проведуть аудит заброньованих військовозобов'язаних. 

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