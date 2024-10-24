Baykar планує закінчити будівництво заводу із виробництва безпілотників у серпні 2025 року

Будівництво заводу з виробництва безпілотників, який біля Києва зводить турецька оборонна компанія Baykar, планують закінчити у серпні 2025 року, передає «Інтерфакс-Україна».

Генеральний директор компанії Халюк Байрактар повідомив, що уже на 80% завершили будівництво, зараз замовляють машини.

«Дата виробництва визначатиметься перебігом війни, але об'єкт буде готовий у серпні 2025 року», - додав Байрактар.

Очікують, що завод вироблятиме Bayraktar TB2 або його важчий варіант TB3.

Гендиректор зазначив, що його компанія нещодавно підписала угоду з українською "Івченко-Прогрес" про спільну розробку турбовентиляторного двигуна. Наразі Baykar використовує для БпЛА Akinci і Kizilelma двигуни української збірки.

Крім того, турецька фірма хоче інвестувати $300 млн у розробку турбогвинтового двигуна для безпілотника Akinci. Опісля візьмуться за розробку турбовентиляторного двигуна для Kizilelma.