Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Росія атакувала Черкаси і область. Пошкоджено автовокзал, підприємство і приватне майно (оновлено)
Росія атакувала Черкаси і область. Пошкоджено автовокзал, підприємство і приватне майно (оновлено)
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині загинули ще дві людини – росіяни атакували поштове відділення

Ще одна людина поранена - в неї мінно-вибухова травма.

На Донеччині загинули ще дві людини – росіяни атакували поштове відділення
Наслідки російськог обстрілу селища Олексієво-Дружківка Краматорського району Донеччини.
Фото: Telegram/Офіс Генерального прокурора

24 жовтня двоє людей загинули внаслідок атаки Росії на поштове відділення у Донецькій області.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Близько 16:30 російська армія обстріляла селище Олексієво-Дружківка Краматорського району. Ціллю став об’єкт цивільної інфраструктури – одне з місцевих поштових відділень. 

«Внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник та 21-річний громадянин отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям. Ще одного чоловіка 37 років доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховою травмою. Йому надається кваліфікована допомога», - зазначили у прокуратурі.

На місці обстрілу тривають розбір завалів і пошукові роботи. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies