На Донеччині загинули ще дві людини – росіяни атакували поштове відділення

Ще одна людина поранена - в неї мінно-вибухова травма.

24 жовтня двоє людей загинули внаслідок атаки Росії на поштове відділення у Донецькій області.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Близько 16:30 російська армія обстріляла селище Олексієво-Дружківка Краматорського району. Ціллю став об’єкт цивільної інфраструктури – одне з місцевих поштових відділень.

«Внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник та 21-річний громадянин отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям. Ще одного чоловіка 37 років доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховою травмою. Йому надається кваліфікована допомога», - зазначили у прокуратурі.

На місці обстрілу тривають розбір завалів і пошукові роботи.