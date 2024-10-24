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Кількість боєзіткнень на фронті зросла до 101

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 атак. Дві досі тривають.

Кількість боєзіткнень на фронті зросла до 101
Бійці 95 ОДШБр
Фото: 95 ОДШБр

Станом на зараз кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 101.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Новеньке, Локня, Басівка, Княжичі, Тур'я, Шалигіне Сумської області; Леонівка Чернігівської області.

Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Басівки, Біловодів та Великої Писарівки.

На Харківському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці.

На Куп’янському напрямку російські окупанти вісім разів атакували Сили оборони в районах Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки та Вишневого. П’ять боєзіткнень ще тривають. По Петропавлівці, Андріївці та Куп'янську ворожа авіація завдала ударів шістнадцятьма НАРами та чотирма КАБами.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 21 атаку на позиції українців поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка, два боєзіткнення тривають дотепер. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

В районі населеного пункту Виїмка на Сіверському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону наших позицій. Ситуація під контролем оборонців України.

На Краматорському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбивали дві атаки російських загарбників поблизу Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку агресор здійснив чотири авіаційних удари, скинувши на житлові райони та цивільну інфраструктуру міста Торецьк сім керованих авіаційних бомб.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Новоторецького, Променя, Лисівки, Красного Яру, Селидового, Сухого Яру, Миколаївки, Крутого Яру та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 28 атак противника, два боєзіткнення – ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 10 разів у бік населених пунктів Новодмитрівка, Зоряне, Кремінна Балка, Новомиколаївка, Максимільянівка, Антонівка, Катеринівка та Костянтинівка. Дев’ять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку відбулося дві ворожі атаки у бік Богоявленки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили один штурм ворога поблизу Новоданилівки, водночас ворог застосовував штурмову авіацію поблизу населеного пункту Малі Щербаки.

В Курській області авіація ворога продовжує рівняти із землею свої села та міста. Від початку доби російські літаки завдали 16 авіаударів 18 КАБами по власній території.

На решті напрямках – без особливих змін.

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