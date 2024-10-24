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Лубінець закликав виключити Росію з Радбезу ООН

Лубінець зауважив, що глибоке занепокоєння не зможе відновити справедливий і сталий мир, коли “за пультом управління” той, хто прагне знищити будь-який порядок у світі.

Лубінець закликав виключити Росію з Радбезу ООН
Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що перебування Росії у Радбезі ООН суперечить здоровому глузду. Про це він написав у соцмережах. 

“У Міжнародний День ООН хочу нагадати про головну її мету. Організація Об'єднаних Націй була заснована у 1945 році, щоб об'єднати зусилля держав для розв'язання глобальних проблем і створення більш мирного і стабільного світу”, – написав Лубінець.

Він зазначив, що ООН складається з десятків підрозділів і дочірніх міжнародних організацій, які дійсно сприяють дотриманню місії. 

“Однак один із ключових органів, Рада Безпеки ООН, має у своєму складі країну, що розв’язала найбільшу у світі війну з часів Другої світової! Водночас ми бачимо, що до цієї ж країни днями прибув Генсек ООН. Який сигнал це подає для світу?” – йдеться у повідомленні.

Лубінець зауважив, що глибоке занепокоєння не зможе відновити справедливий і сталий мир, коли “за пультом управління” той, хто прагне знищити будь-який порядок у світі. 

“Закликаю виключити РФ зі складу постійних членів Ради Безпеки ООН!” – закликав омбудсмен.

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