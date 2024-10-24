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На Донеччині затримали 25-річного безробітного за злив ворогу позицій українських бійців

Також агент передавав геолокації енергооб’єктів у Покровському районі.

На Донеччині затримали 25-річного безробітного за злив ворогу позицій українських бійців
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ворога на Донеччині. Він допомагав окупантам у підготовці бойових операцій із прориву оборони Мирнограда на Покровському напрямку, повідомляє пресслужба СБУ. 

Для цього фігурант обходив місто та його околиці, де приховано фіксував локації укріпрайонів та вогневих позицій українських військ.

За даними слідства, завдання ворога виконував 25-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербувала воєнна розвідка РФ. Отримані розвіддані агент месенджером надсилав «зв’язковому» – ще одному зраднику, що воює у лавах Росгвардії на східному фронті.

Окрім військових координат агент передавав геолокації енергооб’єктів, які забезпечують світлом Покровський район.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження коригувальника і затримали його під час контрдиверсійних заходів. У нього вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли регулярно залишав свої прокремлівські коментарі у чатах російських Телеграм-каналів.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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