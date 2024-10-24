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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини отримали поранення

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 199 людей, у тому числі 15 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 23 жовтня росіяни поранили 4 жителів Донеччини: у Лимані, Костянтинівці, Селидовому і Кураховому”, – йдеться у повідомленні.

 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 24 жовтня.

Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, численні приватні будинки і багатоповерхівки; у Ганнівці пошкоджено 5 будинків. У Покровську пошкоджено 4 приватні будинки і газогін. У Мирнограді пошкоджено 7 будинків. У Новоекономічному Гродівської громади пошкоджено 7 будинків.

Краматорський район. У Лимані поранено людину. У Костянтинівці пошкоджені 2 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт, поранена людина.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля.

 

Нагадаємо, цієї ночі протиповітряна оборона збила 40 із 50 "шахедів", які запустила РФ. Окупанти атакували також ракетами, але вони не досягли своїх цілей.

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