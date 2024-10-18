Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Працівника Укрзалізниці, який наводив удари РФ по ешелонах ЗСУ, засудили до довічного ув'язнення

Під час обшуків у зрадника вилучено мобільний телефон із доказами роботи на російські спецслужби.

Працівника Укрзалізниці, який наводив удари РФ по ешелонах ЗСУ, засудили до довічного ув'язнення
Фото: СБУ

До довічного ув’язнення засудили колишнього працівника Укрзалізниці, який наводив удари Росії по ешелонах ЗСУ.

Про це інформує пресслужба СБУ.

"За доказовою базою Служби безпеки довічний термін позбавлення волі отримав агент фсб, який діяв на Дніпропетровщині. Засудженим є працівник місцевої станції Укрзалізниці", — ідеться у повідомленні.

Посадовець готував координати для російських атак на військову та критичну інфраструктуру регіону.

Основними цілями ворога були залізничні вузли, які використовуються для перевезення важкого озброєння та боєприпасів на передову.

Також окупантів цікавили місця зосередження особового складу та військової техніки українських військ, які залучені до бойових завдань.

Контррозвідники Служби безпеки викрили зрадника ще на початковому етапі його підривної діяльності і затримали у січні цього року після документування злочинів. 

За даними слідства, 39-річний залізничник потрапив у поле зору окупантів через свої коментарі у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював війну РФ проти України.

Після дистанційного вербування агент перебував на зв’язку з кадровим співробітником фсб, особу якого встановлено Службою безпеки.

Під час обшуків у зрадника вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. 

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили слідчі СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies